Матч "Шахтер" – "Динамо" (Киев) был прерван из проявлений расизма

Центральный матч 14 тура чемпионата Украины между "Шахтером" и киевским "Динамо" был прерван из-за проявлений расизма со стороны киевских болельщиков. Встреча, проходившая в Харькове, завершилась победой "Шахтера" 1:0.

Во втором тайме фанаты киевлян стали оскорблять темнокожих футболистов "Шахтера". Судья Николай Балакин увел команды в раздевалку. Встреча возобновилась через 9 минут. Вскоре после этого был удален с поля капитан "Шахтера" Тайсон, показавший неприличный жест болельщикам киевлян.

Инцидент будет расследован Федерацией футбола Украины. Не исключено, что "Динамо" будет подвергнуто серьезному наказанию. Ранее болельщики киевлян также становились участниками расистских скандалов.