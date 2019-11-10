Пожар в Уфе: двое погибших

В многоквартирном жилом доме в Уфе вечером в воскресенье, 10 ноября, произошел пожар. В огне погибли две женщины, также пострадал мужчина, он госпитализирован.

В тушении пожара участвовали 22 человека и восемь единиц техники, пишет РИА Новости.