Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

Украинские СМИ сообщают, что в Житомирской области застрелен адвокат Святослав Пархоменко.

Он был связан с делом об убийстве Дениса Вороненкова — бывшего депутата Госдумы, бежавшего на Украину. Пархоменко защищал одного из подозреваемых в организации преступления.

Как заявили в полиции, адвокат получил смертельное ранение на охоте. По предварительным данным, у него возник конфликт с браконьерами, сообщает "Россия 24".

В конце октября в ходе перестрелки в Харькове был убит свидетель по делу Вороненкова — Владимир Борох.