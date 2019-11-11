Сенатор Рэнд Пол назвал Киев "игрушкой Вашингтона"

Киев — игрушка в руках Вашингтона. Таков смысл заявления, с которым выступил американский сенатор-республиканец Рэнд Пол.

Политику предложили прокомментировать решение Дональда Трампа о приостановке выделения помощи Украине. Журналисты утверждали, что со стороны американского президента — это попытка надавить на власти Незалежной и заставить их начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, сообщает "Россия 24".

Политик в ответ заметил: манипулировать Украиной пытается чуть ли не любой политик в Штатах. Вопрос только — с какой целью. Рэнд Пол уверен, если у Трампа были данные о коррупции в Киеве, он имел полное право остановить выделение денег.