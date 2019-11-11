С 15 ноября посылки к россиянам должны будут приходить быстрее

Представитель "Почты России" рассказал, что с 15 ноября вводятся новые нормативы скорости контрольной доставки посылок.

Сроки доставки составят от двух до восьми суток в зависимости от направления. Таким образом для большинства жителей страны время посылки в пути составит не более двух дней.

Планируется, что посылки из Москвы в некоторые города Московской области будут идти день, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина, такое усовершенствование связано с крупными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.