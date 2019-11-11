Эксперты предупреждают о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%. Связисты компенсируют потерю доходов, которые они потеряли из-за отмены внутреннего роуминга в этом году и из-за исполнения "закона Яровой".

Эксперты, опрошенные газетой "Известия", также отмечают, что люди все активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, а это вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

С одной стороны, идет повышение стоимости архивных тарифов, а с другой — на рынок выводятся более дорогие продукты с большим объемом включенного интернета и зачастую контент-сервисами.

Помимо этого, операторы, как и все остальные, платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с 1 января.