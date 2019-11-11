Женщина и двое ее детей выпали из окна на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы женщина и двое ее детей выпали из окна.

Трагедия произошла на улице Чичерина. Возле девятиэтажки прохожие нашли женщину и маленького ребенка без признаков жизни​​​. Недалеко лежал мальчик (на вид ему около шести лет), сейчас за его жизнь борются врачи. Характер травм говорит, что они упали с большой высоты.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело возбуждено по статье "Убийство". На месте ЧП работают следователи и криминалисты, устанавливаются родственники погибших.