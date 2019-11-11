Агент в помощь. Форвард "Крылышек" Соболев может перейти в "Локомотив"

Ведущий нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев, который является одним из лидеров бомбардирской гонки российской премьер-лиги, уже нынешней зимой может оказаться в стане столичного "Локомотива". Игрок давно находится в сфере интересов железнодорожников.

Несмотря на то, что действующее соглашение форварда с волжским клубом рассчитано до зимы 2021 года, есть, по крайней мере, два обстоятельства, которые могут заставить руководителей "Крылышек" продать ведущего бомбардира. Во-первых, волжане, по некоторым сведениям, испытывают финансовый "голод", так что продажа одного из лидеров команды может укрепить ситуацию в клубе.

А во-вторых, как сообщает Спортбокс.Ru, интересы Соболева представляет футбольный агент Павел Андреев, в число клиентов которого входят ведущие игроки железнодорожников Алексей и Антон Миранчуки Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов. А это может ускорить потенциальную сделку.