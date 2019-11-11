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11 ноября 201913:10

Команда Renault может покинуть "Формулу-1". Но пока думает

EPA

Один из старожилов чемпионата мира по автоспорту в классе "Формула-1" – французская команда Renault, — может завершить выступления в "Королевских гонках". Как сообщают инсайдеры, интересы головного концерна переключились с машин премиум-класса на "народные" автомобили и реклама в "Ф-1" больше французам не нужна.

Концерн Renault стал одним из ведущих в мире по производству бюджетных автомобилей, так что цели головного предприятия и его формулического отделения стали все больше расходиться, сообщают многочисленные инсайдеры. Эксперты прочат, что команда Renault покинет чемпионат "Формулы-1" уже в конце нынешнего сезона.

Однако, официальные представители Renault не хотят комментировать слухи о возможном уходе коллектива из "Королевских гонок" до окончания этого сезона. По словам одного из чиновников, которого цитирует сайт F1only.Fr, информация распространяется лишь с целью "дестабилизировать ситуацию в команде".

"Мы продолжаем работать над проектом 2020 года как в Вири, так и в Энстоуне", – сообщили в штабе Renault. "Конюшня" из Франции занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, набрав 83 балла. Лидер команды австралиец Даниэль Риккардо идет на 9-м месте, немец Нико Хюлькенберг – на 12-м.

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