В Екатеринбурге флешмоб-концерт собрал более 200 саксофонистов на одной сцене

В Екатеринбурге прошел уникальный флешмоб-концерт — на одной сцене выступили более 200 саксофонистов. А посвящено было действо Дню рождения создателя музыкального инструмента Адольфа Сакса.

Как сообщает "Вести Урал", на сцене 205 музыкантов, именно столько прошло со дня рождения Адольфа Сакса. Дирижер, организатор фестиваля Юлия Киприянова отметила, что для Екатеринбурга мероприятие уникально, потому что идет по образу форумов саксофонистов. В городе Динан существует культура проведения конкурса Адольфа Сакса: на центральной площади города собирается тысяча саксофонистов. "Это завораживающее зрелище, и кто там был, этого никогда не забудет, — поделилась Юлия Киприянова. — Наша задача тоже собрать максимально большое количество саксофонистов".

Концерт организован в рамках международного фестиваля "Удивительный мир саксофона". Студенты музыкальных вузов и колледжей играют на одной сцене с учащимися детских школ. Специальный гость фестиваля — польский саксофонист Рышард Жолендзевский. Он провел мастер-классы, и сам сыграл с нашими музыкантами. Рышард Жолендзевский рассказал, что был счастлив играть на уральской сцене, а уровень российских коллег приятно удивил. Зрители согласны с мнением музыканта: все билеты были раскуплены еще за несколько недель до концерта.