Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает ввести в российское законодательство понятие "процессуального иммунитета" для журналистов, чтобы повысить безопасность их работы.

Как передает ТАСС, омбудсмен считает, что в России журналисты активно нуждаются в защите со стороны закона и государства при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Москалькова полагает, что повышение статуса работников средств массовой информации, в частности, тех, которые ведут журналистские расследования, позволит укрепить, заложенное в основном законе страны право на свободу информации и повысит гарантии безопасности для прессы.

В данное время в отечественных Уголовном и Административном праве существует понятие процессуального иммунитета по отношению к ряду лиц, что освобождает их от общепринятых правовых норм.