Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что женщина, которая выпала из окна 9 этажа в Бабушкинском районе столицы вместе с двумя детьми, до этого несколько раз звонила в скорую помощь и сообщала, что ее дочке стало плохо от голода, но медики якобы посоветовали вызвать педиатра.

Такую интерпретацию событий в столичном Депздраве назвали не соответствующей действительности.

Там напомнили, что все звонки поступают в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе.

Согласно этим данным, 11 ноября в 08:22 туда действительно поступил звонок от этой женщины: она хотела получить консультацию о состоянии здоровья ребенка.

После консультации в 08:28 старший врач-педиатр направил по адресу общепрофильную бригаду скорой с поводом "снижение аппетита, сонливость", сообщил ТАСС источник в Департаменте столичного здравоохранения Москвы.

По его словам, на место вызова бригада прибыла в течение 8 минут, но дверь в квартиру дверь не открыли, а телефон, с которого был сделан вызов, не отвечал.

При этом в 08:40 был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты женщины и двоих детей – о нем сообщил очевидец.

По вызову незамедлительно были отправлены 4 бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации.

"На месте происшествия машины были через 5 минут, в 08:45", — сообщил представитель департамента.

Медики констатировали смерть матери и младенца. Малолетнего ребенка отправили в одну из детских больниц в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в квартире, где жила семья, была найдена записка, в которой женщина просила не сажать в тюрьму ее мужа.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".