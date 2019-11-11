В Третьяковской галерее поставят пеленальные столики даже в мужских туалетах

Третьяковская галерея сегодня, 11 ноября, выпустила виртуальный путеводитель, в котором подробно рассказывает о том, где можно кормить грудных детей, а где это делать не рекомендуется. Таким образом музей ответил на жалобу москвички Полины Хлыновой, история которой вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Женщину попросили покинуть экспозицию за кормление ребенка грудью — смотрительница посчитала этот процесс неуместным.

Полина Хлынова уверяет, что не собиралась становиться "инстамадонной", но пост о том, как ей запретили кормить грудью сына Леву в Третьяковской галерее, оказался небезразличен таким же как она молодым мамам, которые не хотят сидеть только дома. "Когда Лева хныкал, я дала ему грудь, сделала это так, чтобы никто не оскорбился. Смотрительница сказала, что это недопустимо делать в зале экспозиции, для этого есть специальные места и не дай Бог увидят дети и иностранные туристы. Я растерялась и ушла", — рассказала Полина.

Третьяковка ответила "Петроградской мадонной" и высказала официальные сожаления по поводу ситуации с Полиной. Под картиной Петрова-Водкина — подробная инструкция, где родители могут найти удобные места для кормления детей. Все произошло здесь, во втором зале, это начало экспозиции Третьяковской галереи. Справедливости ради нужно отметить, что сегодня выходной, а вот в рабочий день здесь, на входе, больше всего людей. На это и ссылаются смотрители. Также в галерее подтвердили, что как такового запрета на грудное вскармливание у них нет и не будет.

"Мы никого не выгоняем из музея — девушке предложили более комфортное место для кормления там, где, возможно, меньше людей, где ей будет комфортнее и где будет комфортнее окружающим людям", — прокомментировала ситуацию начальник отдела сервиса Третьяковской галереи Мария Самсонова.

Сыну Полины уже полтора года, но она все равно кормит его грудным молоком, но делает это в специальном слинг-рюкзаке и говорит, что при этом ничего такого не видно. "Кормление грудью ребенка, которому год и пять месяцев — это витальная потребность. Я не нашла комнату матери и ребенка, ее там нет, я не согласна кормить в туалете", — заявила Полина.

В Третьяковке признают, что специальной комнаты матери и ребенка у них нет, но кроме банкетки в женском туалете есть и другие места. Но многие мамы, в том числе и популярная телеведущая Тутта Ларсен, у которой трое детей, возмущены и не понимают, почему нужно прятаться. "Она кормила ребенка, накрыв его капюшоном. Почему девушка должна куда-то перемещаться? Она делает это там, где ей удобно, не нарушая при этом ничьи права, мораль и этику", — прокомментировала ситуацию телеведущая.

А вообще этот спор между теми, кто считает, что надо быть поскромнее и теми, кто за открытое грудное вскармливание, идет по всему миру: в Кении, в Лондоне, есть даже кадры, где сенатор Лариса Уотерс кормит ребенка грудью в парламенте Австралии. Одна американская модель вышла с младенцем на подиум. В Аргентине, например, ведущие программы во время эфира не прекращали кормить своих детей. Но мнения разделились даже среди самих родителей. Кто-считает такое допустимым, а кто-то настаивает на том, чтобы кормление детей происходило в специальных местах.

Последняя новость — в этот спор вступили мужчины. Они объявили в сети свой флэшмоб с подачи Данте Палмера из Джексонвилла. Тысячи отцов по всему миру требуют устанавливать пеленальные столики в мужских туалетах. Тут Третьяковская галерея нашлась, что ответить. По словам начальника отдела сервиса галереи, на следующий год сформирована соответствующая закупка. Пока в Третьяковке собираются внести в путеводители все те места, где рекомендуют женщинам кормить детей. Таковых, обещают, будет много и теперь их можно будет легко найти.