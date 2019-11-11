Американская чемпионка теннисного Australian Open попалась на допинге

В допинг-пробе теннисистки из США Абигайль Спирс, выступающей большей частью в парном разряде, обнаружены запрещенные препараты – тестостерон, прастерон и метаболиты. 38-летняя победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в смешанном разряде сдал положительный тест во время нынешнего US Open.

Все вещества из пробы Спирс относятся к анаболическим средствам и запрещены Всемирным антидопинговым агентством, сообщает Tennis.Com. Спортсменка уже призналась, что принимала пищевые добавки, которые ей прописал врач. Она была уверена, что медик знаком со списком из стоп-листа WADA. Американка, которая выиграла 21 титул в парном разряде, отстранена от соревнований

В допинг-пробе теннисистки из США Абигайль Спирс, выступающей большей частью в парном разряде, обнаружены запрещенные препараты – тестостерон, прастерон и метаболиты. 38-летняя победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в смешанном разряде сдал положительный тест во время нынешнего US Open