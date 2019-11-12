Сергей Шойгу прибыл в Египет с визитом

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет. Планируется, что в ходе визита он проведет переговоры с президентом страны Абдельфаттахом ас-Сиси.

Также глава оборонного ведомства возглавит российскую делегацию на шестом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничества. В рамках работы комиссии предусмотрена отдельная встреча Сергея Шойгу с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.

Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества, передает "Интерфакс".