Снегопад парализовал работу аэропортов Чикаго

Из-за обрушившегося на американский Чикаго и его окрестности мощного снегопада в местных аэропортах Чикаго были отменены более 900 рейсов. В международном аэропорту О'Хара один из пассажирских бортов выкатился при посадке за пределы обледеневшей взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

К настоящему времени в Чикаго выпало до 12 сантиметров снега, передает ТАСС. Вслед за снегопадом жителей крупнейшего города штата Иллинойс и его окрестностей ждет резкое похолодание — до минус 20 градусов по шкале Цельсия.