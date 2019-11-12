В подмосковном Раменском 10 машин сгорели на стоянке

В городском округе Раменское Московской области на одной из автостоянок в результате пожара повреждены огнем более 10 автомобилей.

В тушении пожара были задействованы 25 человек и семь единиц техники. К настоящему времени возгорание на площади 200 квадратных метров полностью ликвидировано, пострадавших нет, передает РИА Новости.