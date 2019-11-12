"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Зрелищные шоу с участием дельфинов обожают миллионы людей во всем мире.

Однако мало кто знает, что водные спектакли – часть большого криминального бизнеса по незаконному вылову и контрабанде морских млекопитающих.

Кто участвует в этом грязном и жестоком бизнесе? И можно ли остановить охоту на дельфинов?

Не пропустите новый фильм программы "Расследование Эдуарда Петрова" в эти выходные на телеканале "Россия 24".