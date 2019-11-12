Барки "Крузенштерн" и "Седов" готовятся к кругосветной Антарктической экспедиции

Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправятся в кругосветную экспедицию, посвященную 75-летию Победы в ВОВ, а также двухсотлетию открытия Антарктиды. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

В настоящий момент на парусниках проведена ревизия танков пресной воды, частично благоустроены жилые и служебные помещения для экипажа, а также улучшена система кондиционирования. Проведено техническое обслуживание главного и вспомогательного двигателей (это является обязательным требованием для освидетельствования судов). Помимо этого, на "Крузенштерне" были установлены две новых опреснительных установки. Они необходимы во время длительных переходов через Атлантику.

По планам, к концу ноября парусники перейдут Калининградскому морскому судоходному каналу в морской порт. После чего они будут готовы к торжественному старту Антарктической экспедиции, запланированной на первую декаду декабря.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/X7JVrQHhHI4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>