В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".

Глава Росфинмониторинга пояснил, что есть "три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие — то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие — это уголовные дела".

По словам директора службы, при содействии министерств и ведомств отработана группа критериев, позволяющих определить исполнителя.

Чиханчин продемонстрировал таблицу, содержащую информацию по каждому нацпроекту, отметив, что раз в неделю проводится сверка информации, которая доводится до заинтересованных ведомств. "В итоге совместно с Генеральной прокуратурой, с ФСБ, с Казначейством выявляем эти узкие места и стараемся туда пройти. Нам анализ позволяет здесь показать: и округа мы видим, и вплоть до конкретных субъектов, где эта проблема на сегодняшний день есть", — сказал глава Росфинмониторинга.

Как сообщалось ранее, понедельник в ходе совещания с правительством президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое и прозрачное использование бюджетных средств.