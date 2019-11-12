Соловьев об уголовных делах на Украине: неудивительно, что наследники Бандеры преследуют еврея

На Украине в отношении журналиста ВГТРК Владимира Соловьева возбуждено два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины" (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщил сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на Службу безопасности Украины, передает РИА Новости.

Сам Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, сообщил, что не удивлен произошедшим.

"Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет", — написал он на своей страничке в соцсетях.

При этом журналист напомнил, что не является гражданином Украины, а его программы не транслируются в этой стране из-за существующих там запретов. Он также отметил, что в истории Европы уже был пример борьбы с журналистами, например, "Гитлер ненавидел Левитана".

"Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью", — подчеркнул Соловьев.

По мнению генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, возбуждение очередного такого уголовного дела показывает, что ситуация с преследованием российских журналистов на Украине не меняется.

"Очередной пример преследования и запугивания журналистов. На Украине, к сожалению, мало, что меняется. Позорно", — сообщил РИА Новости Дмитрий Киселев.

В мае 2018 года на Украине по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия был арестован руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 28 августа 2019 года он был освобожден из киевского СИЗО и 7 сентября передан России в рамках обмена между двумя странами. При этом на Украине уголовное дело в отношении него не прекращено.