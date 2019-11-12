В американском приюте изолировали кота, который выпускал других животных на свободу

В техасском приюте для животных Friends For Life изолировали кота по имени Квилти, который выпускал других питомцев на свободу. В настоящее время для четвероногого ищут хозяев.

На странице приюта в Facebook оставлен пост, в котором отмечается, что кот любит выпускать других животных из общего помещения. Делать он это мог по несколько раз в день. В итоге работники приюта приняли решение изолировать Квилти в иное помещение. В сообщении отмечается, что такой навык кот приобрел, скорее всего, не во Friends For Life, а в доме, где жил раньше, поскольку и оттуда выпускал пса.

Работник приюта рассказал Fox 11 Los Angeles, что Квилти отправлял на свободу животных несколько ночей подряд. Утром персонал приходил на работу и наблюдал беспорядок: множество кошек ходили по помещениям, оставляя за собой хаос и разрушения. Один из членов приюта помочился на коврик для компьютерной мыши, другой — в ящик для пожертвований.

Квилти пытались усмирить, купив для него специальный замок, который таинственным образом пропал перед установкой. Затем кота отправили в "кошачье ШИЗО", но он пытался выбраться и оттуда.

После того, как новость о Квилти распространилась в Сети, многие пользователи потребовали освободить кота. Приют решил не терять момент и даже выпустил тематический мерч с питомцем. Благодаря приобретенной славе, Квилти нашел множество потенциальных хозяев.