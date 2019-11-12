"Победу" обязали изменить правила провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" до 20 мая 2020 года должна изменить правила провоза ручной клади и привести их в соответствие с законами. Такое решение принял Ространснадзор по итогам внеплановой проверки, проведенной после жалоб пассажиров и одного из депутатов Госдумы, сообщает телеканал "Россия 24".

"Внутренние правила перевозки, действующие в компании, не соответствуют требованиям воздушного законодательства", — пояснили в пресс-службе ведомства.

По федеральным правилам в салон самолета можно брать ручную кладь весом до 5 кг и еще ряд вещей, в том числе дамские сумки, портфели, верхнюю одежду, детское питание. Однако авиакомпания "Победа" установила свои нормы и контролирует не вес ручной клади, а ее габариты. В итоге иногда необходимые пассажиру и разрешенные законом вещи в эти габариты не умещаются.

Между тем, в самой авиакомпании РИА Новости сообщили, что это не первая проверка действующих правил провоза ручной клади. Предыдущий раз компанию проверяли в апреле и никаких нарушений не выявили.

"Мы говорим об одних и тех же правилах, ничего не изменилось. Правила "Победы" абсолютно законны и соответствуют Федеральными авиационными правилами", — сообщил представитель авиакомпании.

Ранее Московский городской суд запретил "Победе" взимать плату с пассажиров за регистрацию в зарубежных аэропортах.