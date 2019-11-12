Владельца толстого кота лишили авиабонусов из-за грубых нарушений

Компания "Аэрофлот" провела служебное расследование в отношении пассажира, который вопреки запрету пронес на борт воздушного судна животное, чей вес превышает допустимые нормы. По его итогам авиаперевозчик принял решение исключить мужчину из программы лояльности.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве на борт воздушного судна отказались пропустить кота, чей вес достигает десять килограммов — это на два килограмма больше, чем допускается. Владельцу животного Михаилу Галину предложили отправить питомца в багаж. Мужчина ответил отказом, поскольку кот по имени Виктор мог бы не перенести восьмичасовой полет. Пассажир отказался лететь данным рейсом и взял билет на другой день. За непродолжительное время Михаил Галин нашел кота-дублера, похожего на его толстого питомца внешне, но весящего меньше. После того, как весы показали допустимую норму, пассажир вместе с упитанным четвероногим благополучно добрались до Владивостока.

Проверка компании "Аэрофлот" показала, что мужчина допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа, поскольку не сдал животное весом более восьми килограмм для перевозки в багаж, а также вынимал питомца из контейнера на борту. Данная информация подтверждена записью с камер видеонаблюдения.

Авиаперевозчик принял решение исключить Михаила Галина из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Это означает, что все мили, накопленные пассажиром, будут аннулированы, а счет участника закрыт, сообщает РИА Новости.

Сам Михаил Галин прокомментировал решение "Аэрофлота" по отношению к нему. На своей странице в Facebook он написал, что у него к авиаперевозчику нет и не может быть претензий, поскольку тот выполнял свою работу по установленным правилам. "Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ. Правила созданы, чтобы им следовать", — отметил Галин.

По данным некоторых СМИ, владелец толстого кота за четырнадцать лет полетов успел накопить 370 тысяч миль. Михаил Галин отметил, что данная ситуация не повлияет в последующем на его выбор авиаперевозчика.