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12 ноября 201917:06 Мария Свешникова

Поклонская задумалась о новом духовнике

Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат и заместитель председателя комитета Госдумы Наталья Поклонская побывала в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер. По итогам посещения монастыря Поклонская написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте": "Несмотря на то, что частенько читаю вбросы про "духовников" Поклонской, вчера в Нило-Столобенской пустыни на Селигере, за чашкой чая у архимандрита Аркадия, я по-настоящему задумалась: где же на самом деле могли бы быть духовники Поклонской? Отвечу: главное — это чувство свободы и счастья. Именно эти чувства я испытываю в родном храме в Симферополе и в новом для меня месте — Нило-Столобенской пустыни. В наше время сложно встретить людей, от общения с которыми ощущаешь гордость за свою причастность к вере и невероятное чувство свободы. Если кому-то понадобится найти духовника Поклонской, то вам сюда — на Русский Север или теплый и родной юг".

Эти слова дают основания предполагать, что эпоха духовного наставничества насельника монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме отца Сергия (в миру Николая Романова) для Поклонской завершилась. Настало время наместника Ниловой пустыни Аркадия (Губанова).

Между тем, как сообщает Tverigrad.ru, иеромонах Нило-Столобенского монастыря Иаков (Степкин) опроверг эту информацию: "Насколько мне известно, это был первый визит Натальи Поклонской в наш монастырь. С архимандритом Аркадием они просто пообщались, поговорили, познакомились. Здесь она пробыла несколько часов, осмотрела монастырь, попила чаю с архимандритом, это было общее знакомство с обителью".

Иеромонах Иаков пояснил: чтобы стать духовником, требуется более длительное общение, особое доверие между людьми — священнослужителем и тем, кто доверился вручить себя как духовному руководству другому человеку.

Стоит уточнить, что разъяснения, данные иеромонахом Иаковом, никоим образом не опровергают возможности духовничества наместника в самом ближайшем будущем. Если же этого не случится, в России остается немало монастырей. Например, Иосифо-Волоцкий монастырь, основатель которого преподобный почитался как миротворец. Свято-Никольский Переславский монастырь основан в честь покровителя юристов. А Софийский женский монастырь посвящен мученице Софии — покровительнице госслужащих. Ей молятся о защите интересов страны, о мудром правлении, о справедливости, о благе людей, о духовной поддержке в работе и о принятии правильных решений. И в каждом монастыре есть претенденты на пост духовного отца Натальи Поклонской.

Православный мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь был основан в XVI-м веке на месте отшельничества преподобного Нила на острове Столбный посреди озера Селигер. Он просуществовал до 1928-го года. Тогда была отслужена последняя литургия, хотя на территории монастыря уже разместилась трудовая коммуна, она же колония для малолетних преступников, одна из многочисленных, созданных по плану Антона Макаренко. После принятия в 1920-ом году заведования колонией для малолетних правонарушителей под Полтавой, Макаренко на основе собственных идей разработал теорию создания и укрепления воспитательного коллектива, а также глубокой веры в человека.

Свою воспитательно-педагогическую систему он успешно опробовал в колонии имени Максима Горького, получившую впоследствии его имя. В своих трудах Макаренко утверждал, что применяемая им в уголовно-исправительных заведениях система предназначена для всех здоровых школьников и учебных заведений.

В Ниловой пустыни (где, по неподтвержденным данным, находился один из родственников великого педагога) при жесткой дисциплине подросткам разрешалось делать с бывшими церковными зданиями, что их душа пожелает. А пожелала она уничтожить все иконы и фрески. Перевоспитанные и высоконравственные молодые люди ободрали все стены и залезли в купол каждого храма, где отбили роспись вместе со штукатуркой. В некоторых местах — на метр в глубину.

С сентября 1939-го по май 1940-го года здесь содержались в заключении польские военнопленные — юристы, судьи, журналисты, жандармы, полицейские — представители элиты страны. По официальным данным в лагере содержались 4700 человек, которые были расстреляны в апреле-мае 1940 года. Часть военнопленных вывезли на баржах и утопили вокруг монастыря.

Во время Великой Отечественной войны на острове размещался госпиталь, потом снова колония для несовершеннолетних преступников. Позднее — дом престарелых. В 60-е годы государство взяло комплекс монастыря под охрану как памятник архитектуры.

С 1971-го года пустынь перешла в ведение Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС, и здесь открылась турбаза "Рассвет".

В 1991-м году комплекс Нило-Столобенской пустыни передали Русской православной церкви. Через пять лет в монастырь вернулись мощи преподобного Нила, чему способствовал архимандрит Вассиан (Владимир Иванович Шуста). С 1956 по 1992 год Владимир Шуста был настоятелем Знаменского собора в Осташкове и благочинным Осташковского округа Калининской епархии.

29 января 1991 года на заседании Синода Русской Православной Церкви было принято решение об открытии мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. В тот же день архиепископом Тверским и Кашинским Виктором протоиерей Владимир Шута был пострижен в монашество с именем Вассиан. 10 апреля 1991-го года протоиерей Вассиан был назначен наместником разрушенного монастыря Нило-Столобенская пустынь.

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