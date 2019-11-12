Фигурант дела об угрозах судье признал вину

Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В настоящее время Вересову инкриминируется преступление по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России. Мужчина 1973 года рождения публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности, используя для этого информационно-телекоммуникационные сети.

В Следственный комитет Вересова доставили из Удмуртской Республики. Обвиняемый допрошен, он признал вину. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.

Уголовные дела возбуждены в отношении двух мужчин — Алексея Вересова и Сергея Половца. Они были задержаны в понедельник, 11 ноября.