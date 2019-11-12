КХЛ. "Локомотив" в Ярославле сломил сопротивление "Сибири"

Матчем в Ярославле, где местный "Локомотив" принимал новосибирскую "Сибирь", продолжился игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Железнодорожники быстро открыли счет, но в дальнейшем гости до последних минут сохраняли интригу. Тем не менее, "Локо" выиграл со счетом 2:0.

Счет у ярославцев открыл Пяярви-Свенссон с передачи Ландера на 3-й минуте. Но дальше игра у хозяев в атаке никак не клеилась. Впрочем, и сибиряки, сделавшие ставку на контратаки, никак не могли сделать последний "ход" шайбой в сетку соперника. В концовке гости сняли вратаря и пытались сравнять счет при численном перевесе, но пропустили еще один гол – теперь от Ландера.