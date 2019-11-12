Трамп: Китай должен выбрать между торговой сделкой и новыми пошлинами

Дональд Трамп в привычном стиле заявил, что у Китая два выбора: торговая сделка с США или новые пошлины.

"Первая фаза торгового соглашения с Китаем может произойти, и даже очень скоро. Но мы примем это соглашение, только если оно устроит Соединенные Штаты, наши компании и наших рабочих, — приводит слова американского лидера телеканал "Россия 24". — А если мы добьемся сделки, мы будем существенно повышать тарифы".

На прошлой неделе Трамп заявил, что до окончания переговоров с Китаем не будет отменять повышенные пошлины. Он сделал свое заявление несмотря на то, что в Пекине синхронную отмену тарифов назвали важнейшим условием для торгового соглашения.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны были встретиться на саммите АТЭС в Чили. Однако его отменили из-за беспорядков. Пройдут ли переговоры в Испании, куда перенесли саммит, пока не сообщается.