Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой

В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу. Ее искали два дня.

Девушка ушла в школу утром в понедельник, 11 ноября, и пропала, напоминает телеканал "Россия 24". В лесополосе правоохранители обнаружили мобильный телефон девушки, завернутый в полиэтиленовый пакет.

Полицейским помогали сотрудники патрульно-постовой службы, военные, спасатели и волонтеры. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по предварительным данным, преступлений в отношении девушки не было.

Обстоятельства исчезновения следователи выяснят во время опроса школьницы.