"Вы участник секретного медицинского эксперимента": в США разгорается новый скандал с приватностью

Google собирает данные о здоровье миллионов жителей США для секретного медицинского проекта. Истории болезни компания получает уже в 21 штате. Это почти полстраны. Однако ни врачей, ни пациентов об этом не предупредили. Почему это возмутило американцев?

Когда врачебная тайна — больше не тайна. Журналисты The Wall Street Journal провели расследование и выяснили, что Google собирает данные о здоровье миллионов американцев. Все — для секретного медицинского проекта "Соловей".

"80 процентов медицинских записей сейчас электронные. Представьте, что это ваша электронная медицинская карта. Здесь все как на ладони – медицинская история, диагнозы, выписанные рецепты. И доступ к вашей истории болезни– не такая уж сложная задача", — рассказывает журналист The Wall Street Journal.

Проект "Соловей" работает в 21 штате. К этой информации есть доступ как минимум у 150 сотрудников Google. Такая опция стала возможна благодаря контракту компании с крупной медицинской организацией Ascension. Корпорация в ответ на критику попыталась сослаться на закон от 1996 года об обмене информацией и подотчетности медицинского страхования.

В соответствии с этим законом данные не могут быть использованы ни для каких других целей, кроме как для предоставления медицинских услуг. Конфиденциальная информация пациентов не будет синхронизирована ни с какими другими данными потребителей компании Google.

Только вот сотрудники Google умолчали об одном нюансе.

"Большинству людей есть о чем волноваться. Все эти медицинские данные могут быть отправлены в страховые компании или работодателям. И они могут использовать эту информацию против вас", — отмечает специалист по персональным данным Калифорнийского университета в Сан-Франциско Дадли Адамс.

Отправленные, конечно, за деньги. Едва ли Google будет бесплатно делиться конфиденциальной информацией. Обычно это либо продажа базы данных, либо работа через компанию-посредника.

"Возьмем, например, страховую медицину в США. Если Google будет передавать данные страховым компаниям, исходя из состояния здоровья. Звучит неплохо. Но это значит, что все выльется в то, что человек с хроническими заболеваниями или, с точки зрения компании, плохо следящий за своим здоровьем будет дороже платить за стоимость страховки", — объясняет эксперт по информационным технологиям Сергей Корогод.

О том, что приватность в современных американских реалиях – на последних ролях, говорят во всех местных СМИ. Ведь скандал со сбором личных данных на счету у Google – далеко не первый.

"Тот же Google собирает о вас всю информацию, до которой может дотянуться. Он знает через контакты о ваших разговорах, о ваших передвижениях. Он, вроде, даже подслушивает через микрофон телефона. Пока это, правда, проявляется в том, что он показывает рекламу на тему того, о чем вы говорили", — говорит объясняет эксперт по информационным технологиям Сергей Корогод.

Теперь в американских изданиях гадают, насколько безопасными могут быть столь популярные часы Apple и разработки компании Amazon, а именно — сервис обработки естественного языка. Ведь и эти компании были замешаны в скандалах с приватностью, но без доказательств. А тот, кто не пойман, как известно, не вор.