Олег Знарок: не знал, что до этого "Спартак" 14 раз проиграл ЦСКА

Московский хоккейный клуб "Спартак" впервые за шесть лет выиграл столичное дерби у соперников из ЦСКА (3:2 ОТ). Главный тренер "красно-белых" Олег Знарок подвел итоги матча и отметил, что его команда победила в зрелищной, но весьма сложно по развитию сюжета игре.

"Конечно, это была сложная игра, — цитирует Знарка официальный сайт "Спартака". – И зрелищная, и сложная. Была приличная нервотрепка, но мы играли достойно и вытерпели. Была по-настоящему командная игра, в которой мы показали характер".

"Почему не удалось забить в концовке? Сложно сказать, нас прижали к воротам. Где-то мы даже не могли вывести шайбу из зоны, потому что ребята, которые были на льду, "наелись". Мы немного подсели в конце основного времени", – заметил тренер.

"Но отмечу, что против лидеров всегда команда отдельно настраивается. Перед такой игрой и говорить много не надо, игроки сами всё понимают, потому что с такой командой играть интересно и сложно", — заметил Знарок и признался, что не знал, что "Спартак" до этого 14 матчей проигрывал подряд ЦСКА.