На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире, пострадали 4 человека

В доме на улице Профсоюзной на юго-западе Москвы произошел пожар. В результате пострадали четыре человека. Причины пожара выясняются, передает ТАСС.

ЧП произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 118 к1. Загорелась квартира на первом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.