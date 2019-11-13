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13 ноября 201905:52

В столице Чили демонстранты подожгли отель и ресторан

В столице Чили демонстранты подожгли отель и ресторан

В Чили — новая волна беспорядков. Участники антиправительственных демонстраций разграбили и подожгли отель и ресторан в чилийской столице.

Также сообщается, что они атаковали резиденцию посла Аргентины: закидали здание камнями. А в одной из церквей зафиксирован пожар, сообщает телеканал "Россия 24".

Беспорядки в Сантьяго, а затем и в других чилийских городах начались в середине октября после того, как власти повысили стоимость проезда в метро. По предварительным данным, в ходе столкновений манифестантов с полицией погибли более 20 человек. В стране уже вводили чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.

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