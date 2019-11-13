Хабиб Нурмагомедов заговорил о завершении карьеры в ММА

Чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что подумывает о завершении карьеры. Наш знаменитый боец ММА заявил, что, возможно, он повесит перчатки на гвоздь после боя с американцем Тони Фергюсоном.

"Я привык реально смотреть на многие вещи, — цитирует Нурмагомедова портал Tofight.Ru. – До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже, и можно завершать карьеру".

При этом Хабиб считает, что после него титул лучшего легковеса UFC останется в руках российского бойца: чемпион уверен, что Ислам Махачев должен будет подраться за вакантный пояс и, скорее всего, победит любого конкурента.