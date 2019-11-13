Столкновения у аэропорта Мехико: более 30 полицейских ранены

Прибытие Эво Моралеса в Мексику совпало с митингом полицейских у аэропорта Мехико. В ходе столкновений пострадали более 30 человек из управления общественной безопасности.

Сообщается, что сотрудники федеральной полиции перекрыли дорогу в столичный аэропорт. Они требовали, чтобы власти страны выплатили им компенсации.

Чтобы обеспечить порядок, администрация города привлекла 700 силовиков, сообщает телеканал "Россия 24". У манифестантов изъяли десятки гранат со слезоточивым газом.

Что же касается бывшего президента Боливии, то он покинул аэропорт на вертолете, и митинг этому не помешал.