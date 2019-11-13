В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия. Уже запросили помощь правительства Италии.

"Высокая вода" взяла планку в 187 сантиметров. Такого не было с 60-х годов! Это значит, что затоплено три четверти города, и лучше не выходить на улицу вовсе.

Эксперты говорят, что ущерб историческим зданиям неизбежен. В частности, страдает Собор Святого Марка. Площадь перед ним затоплена полностью.

Дожди и ветер в Италии затронули также Рим, Неаполь и остров Сицилия, передает телеканал "Россия 24".