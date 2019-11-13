Болтон обвинил Трампа в преследовании личных интересов при принятии политических решений

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Дональда Трампа в том, что он якобы принимает решения по внешней политике, исходя из личных интересов.

По словам Болтона, глава Белого дома выступает против жестких действий в отношении Турции. Одна из возможных причин — то, что у компании The Trump Organization есть собственность в Стамбуле.

Тем временем противники Трампа развивают тему импичмента, напоминает телеканал "Россия 24". Сам президент США рассматривает вопрос об увольнении генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона. Именно он, по словам Трампа, сообщил, что жалоба на главу Белого дома, из-за которой встал вопрос об импичменте, заслуживает доверия. И теперь Трамп подозревает Аткинсона в неверности.