Форма не подошла. Сборная России сыграет с Бельгией в старом

Российский футбольный союз подтвердил, что сборная нашей страны будет заканчивать отборочные матчи чемпионата Европы в старой форме, несмотря на то, что официальная презентация футболок для Евро-2020 состоялась всего неделю назад. Однако, как оказалось, у РФС есть вопросы к производителю.

Домашний матч против футболистов Бельгии и гостевой со сборной Сан-Марино должны были стать дополнительной и уже практической презентацией нового комплекта формы нашей национальной команды, который технические спонсоры из немецкой компании Adidas подготовили к будущему континентальному финалу.

Однако сразу после презентации футболок 7 ноября многих смутили детали российской формы и, в первую очередь, рукава с перевернутым флагом России. Инсайдеры издания "Спорт-экспресс" сообщают, что большинство игроков сборной России недовольны новой экипировкой. Скорее всего, эту позицию разделяет и руководство РФС тоже, поэтому и решено было сыграть с Бельгией и Сан-Марино в старом комплекте.

Судя по данным инсайдеров из стана руководства РФС, российская сторона настаивает на переделке формы, хотя она уже официально продается. Немецкие спонсоры пока навстречу не идут. И есть большая вероятность, что наши футбольные чиновники могут расторгнуть контракт с техническим спонсором, если не удастся договориться.