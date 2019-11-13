Из пожара в московской многоэтажке спасены 14 человек

Из пожара, вспыхнувшего в доме на юго-западе Москвы, спасены 14 человек, в том числе двое детей. Четыре человека пострадали.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже дома, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, 118 (метро "Коньково"). Его площадь составила 20 квадратных метров. Все спасенные переданы врачам для осмотра, передает РИА Новости.