Активисты сорвали показ нового фильма Полански в Париже

В одном из кинотеатров Парижа группа активистов сорвала показ нового фильма Романа Полански. Лента "Офицер и шпион" повествует о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса.

Около 40 человек выступили против режиссера в центре французской столицы. А все — из-за обвинений со стороны актрисы Валентин Монье. На прошлой неделе она заявила, что в 1975 году Полански изнасиловал ее на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Сам Полански эти обвинения отверг, напоминает телеканал "Россия 24".