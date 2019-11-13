Латвия жалуется на нехватку денег для обустройства границы с Россией

Латвийские силовики заявили, что им не хватает денег на обустройство границы с Россией. Они рассказали об этом на заседании правительства страны.

В Латвии планировали оборудовать приграничную полосу длиной почти триста километров. На это в МВД просили около десяти миллионов евро, а получили в итоге около миллиона. Этого хватило только на постройку забора в двадцать четыре километра длиной, передает телеканал "Россия 24".

Теперь министерство требует дополнительных средств, называя работы "приоритетом европейского уровня".