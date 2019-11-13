Ледяной фронт: арктический циклон принесет 30-градусные морозы

На Сибирь надвигается арктический антициклон. Он уже принес с собой сильные снегопады. Огромные пробки и десятки аварий заблокировали Новосибирск. Синоптики предупреждают, что после обильных осадков регион накроют 30-градусные морозы.

Первый зимний снегопад заставил буксовать не только троллейбус, но и весь Новосибирск. Несколько часов снежной атаки — и город полностью парализован. Впервые зафиксированы пробки не в 10, а в 11 баллов. На дорогах — максимальное напряжение.

"Это просто ад", — жалуются водители.

Чтобы разгрузить дороги областного центра, в город перестали пускать большегрузы. Но ситуацию это не улучшило: появилась пробка в пробке — десятки грузовиков растянулись на несколько километров вдоль городских магистралей.

Видимость на дорогах города и области практически нулевая. Водители сбавляют скорость. Напрягают зрение и пешеходы — снегопад скрыл тротуары.

"Переживали, что мало снега. Вот за один день сугробы", — говорят пешеходы.



Чтобы по дорогам можно было проехать, выводят дополнительную технику. И если с дорог снег убрать за ночь почти успели, то на тротуарах ситуация значительно хуже. Местами даже не посыпали песком.

Из-за перепадов температур на тротуарах толстая корка льда. Идти сложно, потому в травмпунктах очереди. За несколько дней только в Новосибирске больше 200 пострадавших: Вывихи и ушибы – самые распространенные жалобы, но есть и серьезные травмы.

"За последние дни было четыре пациента, которым был диагностирован перелом позвоночника", — сообщил заведующий травматологическим отделением городской клинической больницы N16 Михаил Медведев.

Изменчивая погода продержится в регионе до конца рабочей недели. И уже в пятницу синоптики обещают волну ледяного фронта. В Сибирь придут первые зимние морозы. Столбик термометра опустится до отметки в минус 30.