В МЧС рассказали, почему собак-спасателей легко похитить

Собак-спасателей легко похитить из-за особенностей их подготовки — животным специально прививается доверчивость и лояльность даже к агрессивному поведению людей, рассказал начальник поисково-спасательной службы кинологической отряда Центроспас Илья Заславский.

В интервью РИА Новости он пояснил, что в стрессовой ситуации пострадавшие могут вести себя неадекватно и пытаться защититься от пришедшей к ним на помощь собаки.

"Наша задача обучить и подготовить четверолапых спасателей так, чтобы даже в случае агрессивных действий пострадавших собаки не проявляли активной оборонительной реакции", — объяснил Заславский.

По словам кинолога, в идеале такая собака должна любить всех людей. Поэтому из-за своей доверчивости такие животные входят в группу риска.

"Они получают удовольствие от общения с человеком, и поэтому их легче похитить. Конечно, наши кинологи отдают себе в этом отчет и не оставляют своих собак без присмотра", — рассказал начальник поисково-спасательной службы кинологической отряда Центроспас.