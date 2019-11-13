В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Его разработка велась уже давно. Это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.

При этом Максименко не уточнил, сколько заместителей Даххаева были задержаны вместе с ним. Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение об аресте.

В кабинетах руководства ростовского ФСИН прошли обыски. По данным "Интерфакса", дело расследуется по статье "Получение взятки".

Муслиму Даххаеву 57 лет. На должность начальника областного главка ФСИН был назначен в июле прошлого года. Ранее проходил службу в органах внутренних дел, был заместителем министра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом "Мужества" и именным огнестрельным оружием.