Братьев и сестер наделили правом ходить в один детсад и школу

Законодательно закрепить в российском Семейном кодексе преимущественное право детей учиться в школах, в которых учатся их старшие братья или сестры, собирается закрепить глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. Это же касается и детских садов, и яслей. Эта поправка появилась при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Законопроект принят в Госдуме во втором чтении, сообщает РИА Новости. В июле 2019 года он прошел в нижней палате российского парламента первой чтение.

При этом Павел Крашенинников отметил, что сложности с зачислением детей в школы и детские зады есть во многих регионах России. Зачисление происходит с учетом проживания, но часто устроить ребенка в желаемую школу часто бывает проблематично. Дополнить законопроект положением о том, чтобы дети из одной семьи ходили в один детский сад, предложила глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

"Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается, — описал ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин. — В итоге, образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам".

Установление единого порядка, отметил он, позволит оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий.

Например, в Самарской области прокуратура посчитала, что в отсутствие единого федерального требования решение региона установить приоритет для одних детей нарушает права других. Поправки в закон позволяют сделать обучение братьев и сестер в одном заведении общим правилом для всех регионов.