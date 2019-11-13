Станции благоустроены, пересадки построены: МЦД-1 и МЦД-2 готовятся к запуску

Подготовка к запуску Московских центральных диаметров "Лобня — Одинцово" и "Нахабино — Подольск" близится к финалу. За неделю до старта меняют схемы метро, теперь на них указаны пересадки на МЦД. Около 300 новых навигационных табличек и указателей в ближайшие дни будут установлены на Курском, Савеловском и Белорусском вокзалах. Практически завершена реконструкция пригородных платформ, которые вошли в состав диаметров.

Мимо Волоколамской поезд пока идет без остановки. Уже скоро здесь откроют новый транспортно-пересадочный узел. Можно будет сделать пересадку из метро на электричку и в считанные минуты доехать до пункта назначения по новой ветке Московского центрального диаметра.

"Люди, выходя оттуда по новому чистому асфальту, будут заходить в наш замечательный вестибюль, оплачивать проезд и идти в сторону платформы, где уже буду выбирать направление либо в Нахабино, либо в Подольск", — говорит Алексей Тищенко, генеральный директор подрядной организации.

Каким будет новый ТПУ, уже можно увидеть в деталях: справа кассы, прямо турникеты, выход к поездам по стеклянному мосту. Работы здесь начались в феврале 2019 года. Строили в несколько смен. Главные инженерные и технические сооружения уже готовы.

После нового года на ТПУ "Волоколамская" начнется новая стройка, но она никак не повлияет на работу уже существующего объекта. В рамках второго этапа протянут еще две ветки новых железнодорожных путей на всем участке от Подольска до Нахабина. Кроме того, здесь появится еще одна пассажирская платформа.

Уже не узнать 15 станций двух первых московских диаметров "Нахабино — Подольск" и "Одинцово — Лобня".

"Большое внимание уделяем парковочным местам, благоустройству, всему, что делает удобной пересадку на современный вид транспорта", — объясняет Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

"Устанавливается освещение, лавки, урны, новая навигация, ремонтируется край платформы, делается новая тактильная плитка ограждения. Самое главное, что устанавливаются новые погодные модули, чтобы в плохую погоду можно было не просто ожидать поезд, но ожидать его с комфортом. Например, чтобы можно было бы зарядить даже мобильный телефон", — рассказывает Артем Царев, директор по развитию диаметральных маршрутов Центральной пригородной пассажирской компании.

Это станция Немчиновка. Еще полгода назад здесь был разбитый асфальт и стихийные парковки. Теперь вокруг станции благоустроена территория почти в 30 тысяч квадратных метров.

"Здесь проводилась масштабная реконструкция пешеходной сети, больше 2,5 километра тротуаров было построено в данном районе. Кроме тротуаров было сделано большое количество парковок", — показывает Яков Павловский, главный аналитик Министерства благоустройства Московской области.

Завершилась реконструкция и станции в Одинцове. Здесь появилась парковка, зеленые насаждения, опоры освещения. Местные жители не только оценили изменения, но и высказали предложения по дальнейшей работе.

- Очень обидно, что у нас нет подземного перехода, потому что утром бегать по нашим железным ступенькам ужасно.

Всего в этом году в рамках проекта МЦД-1 МЦД-2 отремонтировали 50 километров прилегающих к станциям дорог и тротуаров, построили более 30 парковок и высадили сотни деревьев и кустарников. Открытие первых двух диаметров "Одинцово — Лобня", "Нахабино — Подольск" запланировано на конец ноября. На маршруты выйдут 39 новых поездов "Иволга". В час пик ждать электричку придется не больше 5-6 минут.