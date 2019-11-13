Тема:

Конфликт на дороге 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 ноября 201914:13

Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

Youtube/GKTV

В минувший понедельник, 11 ноября, очевидец запечатлел необычный финал разборки между мужчиной и женщиной на улице Юбилейной во Владимире.

 

На записи, сделанной регистратором, видно, как дама открыла пассажирскую дверь ехавшего по дороге автомобиля Chevrolet, а потом просто вышла из машины прямо на ходу.

Пассажирка упала на асфальт в опасной близости от колес транспортного средства. На ее счастье, наезда не произошло.

Как сообщают местные СМИ, внезапное появление барышни стало результатом ссоры с кавалером, произошедшей в салоне автомобиля. Таким образом дама решила поставить точку в диалоге, оставив последнее слово за собой.

Известно, что женщина не пострадала.

Ранее по теме

Сейчас

15:31

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

15:05

Смертью в "Артеке" займется центральный аппарат СК

14:30

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

14:07

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

13:40

Основатель Cirque du Soleil попался на торговле наркотиками

13:36

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

13:00

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

2 часа назад
Историк Соколов требует для себя самой жесткой меры

Историк Соколов требует для себя самой жесткой меры

2 часа назад
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

59 минут назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 14 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

54 минуты назад
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

1 час назад
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

51 минута назад
Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

Собирателя "ценностей" с помойки выселили из квартиры

4 часа назад
В "Артеке" во сне умерла 15-летняя девочка

В "Артеке" во сне умерла 15-летняя девочка

3 часа назад
Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

9 часов назад
Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

1 час назад
Основатель Cirque du Soleil попался на торговле наркотиками

Основатель Cirque du Soleil попался на торговле наркотиками

1 час назад
Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

3 часа назад
Главный терапевт России назвала пять показателей ЗОЖ

Главный терапевт России назвала пять показателей ЗОЖ

3 часа назад
Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

1 час назад
Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

2 часа назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

4 часа назад
Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

5 часов назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Появилось видео с места гибели замдиректора ракетно-космического центра "Прогресс"

Появилось видео с места гибели замдиректора ракетно-космического центра "Прогресс"

47 минут назад
Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

48 минут назад
Аграрии Украины подложили к Раде свинью в гробу

Аграрии Украины подложили к Раде свинью в гробу

51 минута назад
Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

1 час назад
Экспортный Су-57 покажут на авиасалоне в Дубае

Экспортный Су-57 покажут на авиасалоне в Дубае

1 час назад
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

1 час назад
Геологи значительно "состарили" Нил

Геологи значительно "состарили" Нил

1 час назад
Станции благоустроены, пересадки построены: МЦД-1 и МЦД-2 готовятся к запуску

Станции благоустроены, пересадки построены: МЦД-1 и МЦД-2 готовятся к запуску

2 часа назад
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

2 часа назад
Братьев и сестер наделили правом ходить в один детсад и школу

Братьев и сестер наделили правом ходить в один детсад и школу

2 часа назад
В Омской области соорудили детскую горку из кладбищенского песка

В Омской области соорудили детскую горку из кладбищенского песка

2 часа назад
Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

3 часа назад
Пособия по беременности и родам вырастут на 21 тысячу

Пособия по беременности и родам вырастут на 21 тысячу

3 часа назад
Появились видео из тонущей Венеции

Появились видео из тонущей Венеции

4 часа назад
От Петербурга до Томска: ФСБ накрыла крупнейший в даркнете магазин наркотиков

От Петербурга до Томска: ФСБ накрыла крупнейший в даркнете магазин наркотиков

4 часа назад
В МЧС рассказали, почему собак-спасателей легко похитить

В МЧС рассказали, почему собак-спасателей легко похитить

4 часа назад
Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ

Силы иссякли: рубль обвалился на фоне бегства инвесторов из ОФЗ

4 часа назад
Полмира не в том направлении: Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

Полмира не в том направлении: Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

4 часа назад
"Лос-Анджелес" попытается обменять Ковальчука

"Лос-Анджелес" попытается обменять Ковальчука

5 часов назад
Новая редакция КоАП: штрафы за хулиганство вырастут в 5 раз

Новая редакция КоАП: штрафы за хулиганство вырастут в 5 раз

5 часов назад
Трудности перепланировки: как присоединить балкон к комнате, не нарушая закон

Трудности перепланировки: как присоединить балкон к комнате, не нарушая закон

5 часов назад
Ледяной фронт: к России подбирается аномальный холод

Ледяной фронт: к России подбирается аномальный холод

5 часов назад
"Требуй долива!": 20 процентов АЗС в России обманывают автовладельцев

"Требуй долива!": 20 процентов АЗС в России обманывают автовладельцев

6 часов назад
Трамп предлагал Эрдогану контракты на 100 миллиардов вместо С-400

Трамп предлагал Эрдогану контракты на 100 миллиардов вместо С-400

6 часов назад
В WhatsApp, Instagram и Facebook появится общая валюта

В WhatsApp, Instagram и Facebook появится общая валюта

7 часов назад
Россияне платят больше штрафов, чем в других странах

Россияне платят больше штрафов, чем в других странах

20 часов назад
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку