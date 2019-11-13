Во Владимире девушка поссорилась с кавалером и вышла из машины на ходу. Видео

В минувший понедельник, 11 ноября, очевидец запечатлел необычный финал разборки между мужчиной и женщиной на улице Юбилейной во Владимире.

На записи, сделанной регистратором, видно, как дама открыла пассажирскую дверь ехавшего по дороге автомобиля Chevrolet, а потом просто вышла из машины прямо на ходу.

Пассажирка упала на асфальт в опасной близости от колес транспортного средства. На ее счастье, наезда не произошло.

Как сообщают местные СМИ, внезапное появление барышни стало результатом ссоры с кавалером, произошедшей в салоне автомобиля. Таким образом дама решила поставить точку в диалоге, оставив последнее слово за собой.

Известно, что женщина не пострадала.