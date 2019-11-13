Появилось видео с места гибели замдиректора ракетно-космического центра "Прогресс"

Утром в среду, 13 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло фатальное столкновение легковушки и фуры. Очевидец опубликовал в Сети кадры с места ЧП.

Известно, что в результате столкновения погиб заместитель генерального директора РКЦ "Прогресс" по производству Вадим Небога. Информацию уже подтвердили в пресс-службе ракетно-космического центра.

По предварительным данным, погибший находился на пассажирском сидении в салоне легкового автомобиля Škoda, столкнувшегося с большегрузом Volvo под Самарой.

Как утверждают местные СМИ, столкновение спровоцировал 57-летний водитель легковушки, не уступивший дорогу фуре. Он выжил и был доставлен в больницу.

РКЦ "Прогресс" относится к ведущим предприятиям отечественной ракетно-космической отрасли. Его специалисты занимаются разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей среднего класса, используемых, в том числе, для обеспечения деятельности Международной космической станции.