У сочинского парка "Ривьера" появится новая концепция развития

У сочинского парка "Ривьера" появится концепция развития. Поработать над ее созданием поручил глава города Алексей Копайгородский. Об этом сообщает "Вести Сочи".

Любимое место прогулок всех отдыхающих ждет серьезная реконструкция. Специально выбранная фирма займется работой над эскизами. Составлен список объектов, которые будут демонтированы. Например, уберут "Музей Инопланетян", меньше станет аттракционов. Снесены уже двадцать торговых павильонов, а всего "Ривьера" лишилась уже 70 объектов. Отремонтируют в парке летнюю сцену, там появится кинотеатр под открытым небом.

Как уточнила директор департамента имущественных отношений Инна Петухова, главное — сделать "Ривьеру" привлекательной для людей всех возрастов. Реконструировать зону отдыха планируют в несколько этапов, но закрываться парк не будет. Он открыт для помещений круглый год и — совершенно бесплатно.