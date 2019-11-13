Тренер ЦСКА дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на один матч премьер-лиги за оскорбление арбитра. В перерыве матча между "Сочи" и ЦСКА Гончаренко допустил грубые высказывания в адрес главного судьи матча Станислава Васильева.

В перерыве матча Гончаренко в нецензурной форме отозвался о работе Васильева. Слова тренера ЦСКА прозвучали в эфире федерального канала. Позже Гончаренко публично принес свои извинения, но это лишь смягчило наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал Виктора Гончаренко на один матч чемпионата России и еще на один условно. Кроме того тренер ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей.